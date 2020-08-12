قرى المرشحين الأكثر كثافة في دمياط.. والآباء يصطحبون أطفالهم

شهدت قرى ومدن المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ إقبالا كثيفا مقارنة بمختلف لجان محافظة دمياط، حيث شهدت لجان قرية الإبراهيمية القبلية مسقط رأس المرشح المستقل لعضوية مجلس الشيوخ حسين سعد، إقبالا كثيفا من قبل الناخبين الذين حرصوا على المشاركة في انتخابات الشيوخ، حيث توافد شباب ورجال القرية ومنهم من اصطحب أطفاله خلال توجهه للإدلاء بصوته وحرص الناخبون على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

ولم تكن الإبراهيمية القبلية مسقط رأس المرشح حسين سعد فقط التي شهدت إقبالا كثيفا، حيث شهدت لجان مدينة السرو مسقط رأس المرشح عن مستقبل وطن وليد التمامي أيضا إقبالا كثيفا منذ الصباح، هذا إلى جانب خروج الناخبين للإدلاء بأصواتهم في كفر البطيخ لدعم أحمد البلشي ابن قرية السعدية البحرية وأحمد الحفناوي ابن كفر البطيخ.

ونظم شباب مديرية الشباب والرياضة عملية الانتخابات داخل اللجان فيما شهدت لجان قرية البصارطة إقبالا محدودا على التصويت، ودفعت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط برئاسة محمود أبو زهرة بكراسي متحركة لمساعدة كبار السن من الناخبين كما قاموا بتركيب تندات لحمايتهم من أشعة الشمس بمركز شباب كفر الشناوي وذلك في إطار استعدادات المديرية لانتخابات مجلس الشيوخ في يومها الأول .

فيما قام مركز شباب تفتيش السرو بالمشاركة في تنظيم سير العملية الانتخابية من أمام لجنة مدرسة الشهيد محمد حسن عبد الله المشتركة ومدرسة تفتيش السرو الإعدادية والثانوية المشتركةهذا و أعلنت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن في محافظة دمياط ، مراكز فارسكور وكفر سعد و كفر البطيخ الأكثر تصويتا من حيث عدد الناخبين، فيما يعد مركز كفر البطيخ الأول في التصويت من حيث نسبة الحضور مقارنة بعدد من لهم حق التصويت.

وأدلى النائب ضياء الدين داود بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة مدرسة الجمرك الابتدائية بنات بمحافظة دمياط، كما أدلى محمد أبو حجازي المرشح لعضوية مجلس الشيوخ، عن القائمة الوطنية من أجل مصر، "حزب مستقبل وطن" بصوته في لجنة الشيخ الخضري برفقة قيادات الحزب.

فيما حرص الدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط على مشاركة طلاب من أجل مصر مبادرة "أنزل شارك .. من أجل مصر " يأتي ذلك في الوقت الذى أرتدي دعدور ومرافقيه الكمامات . وشهدت لجنة اللوزي الثانوية بنات بميدان سرور إحدي أكبر لجان دمياط توافد السيدات والفتيات للإدلاء بأصواتهن فيما أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء ، جولة تفقدية لعدد من لجان الاقتراع بمدينة دمياط للتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية فى أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ.

إذ قامت المحافظ بزيارة لجان الاقتراع بمعهد دمياط الابتدائي النموذجي و مدرستى دمياط الثانوية العسكرية و اللوزى الثانوية بنات ، حيث التقت عوض خلال الجولة بالقضاة والمشرفين على تلك اللجان واطمأنت على سير العملية الانتخابية بها والتقت أيضا ببعض المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم مقدمة لهم التحية لمشاركتهم فى هذا العرس الديمقراطي.