تزايد إقبال الناخبين في بئر العبد والشيخ زويد

تضاعف إقبال المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، عن الأمس.

وقال مصدر إن عدد الناخبين بالأمس وصل إلى 1000 صوت بالظهيرة، إلا أن النسبة اليوم وصلت إلى نحو 2500 صوت في مركزي بئر العبد ورمانة.

وفي السياق نفسه، نقلت سيارات ميكروباص أهالي الشيخ زويد إلى مقار اللجان بالمجان، وذلك لمنح كبار السن والنساء فرصة التصويت.

قال إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب، إن ارتفاع درجة الحرارة تسبب في إقبال الكثيرين على التصويت ليلا.