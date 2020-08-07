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القوى العاملة: تعيين 4 شباب وصرف 259 الف جنيه للعمالة غير المنتظمة بشمال سيناء

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الوطن
10:50 ص | الجمعة 07 أغسطس 2020
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء 4 شباب من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من ضمن 94 شاباً مسجلين من راغبى العمل، فضلا عن صرف 259 ألف جنيه منحاً لـ 259 عامل غير منتظم ، بخلاف 10 ألاف جنيه منحة وفاة عامل كرعاية اجتماعية وفقاً للائحة المالية لهذه الفئة.

تلقي وزير القوي العاملة  محمد سعفان، تقريرا من  محمد سالم عبد المالك  مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء تقرير بذلك عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت باستخراج عدد 10 شهادات قياس مستوى مهارة ، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة .

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 130 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

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