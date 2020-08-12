تجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالممشى السياحي بدهب

قام المهندس سعيد بده، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية بمدينة دهب، لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد بخطوط مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة الممشى السياحي.

وتابع رئيس شركة المياه خلال جولته مراحل التنفيذ الجارية بمحطة التحلية الجديدة، والتي من المقرر أن تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 ألاف م3/ يومي، لسد احتياجات المدينة بوديانها والقرى التابعة لها من مياه الشرب.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب أن محافظة جنوب سيناء في طريقها للقضاء على مشكلة مياه الشرب بشكل نهائي.

كما تفقد أعمال إصلاح خط مياه الشرب بمنطقة العصلة، واستمع لوجهات النظر المختلفة من المواطنين حول أزمة المياه بالمنطقة، وعلى رأسهم الشيخ ناصر أبوبريك مستشار محافظ جنوب سيناء لشئون القبائل.