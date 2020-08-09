حملة لنظافة منطقة اللاجونا في مدينة دهب بمشاركة السياح

نظم عدد من الغطاسين المتطوعين بمدينة دهب حملة نظافة، أمس السبت، لرفع المخلفات بشاطئ منطقة اللاجونا، وأيضًا تنظيف قاع البحر، للحفاظ على الشكل الجمالي للمنطقة أمام السائحين.

وقال اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة دهب، أن عددا من السائحين الأجانب شاركوا في حملة النظافة، كما تبرع أحد الصيادين بأكياس قمامة كبيرة، وجرى وضعها في سلات المهملات على الشاطئ، ليقوم رواد المدينة بوضع القمامة بها.

وناشد رئيس المدينة، جميع الزائرين بإلقاء المخلفات في سلات المهملات، وخاصة التي تطير إلى داخل البحر، حتى لا تؤثر على الحياة البحرية والشعاب المرجانية الفريدة، التي تتمتع بها المنطقة.

وقدم "المعداوي" الشكر للفريق الذي تطوع لتنظيف المنطقة، لنشر الوعي البيئي، حفاظًا على جمال دهب الطبيعي.