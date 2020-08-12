محافظ القاهرة: إقبال كبير من المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إننا بدأنا اليوم الثاني في المرحلة الأولي من انتخابات "مجلس الشيوخ" 2020، وجميع اللجان بدأت في الساعة التاسعة صباحا بشكل منتظم.

وأكد عبدالعال، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "انتخابات شيوخ مصر"، الذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، المذاع على فضائية Dmc، أن هناك إقبال كبير من المواطنين على الانتخابات للإدلاء بأصواتهم منذ الصباح الباكر، وهناك وعي كبير من المواطنين للمشاركة في الانتخابات، وأن الإجراءات الإحترازية التي اتخذناها بشأن الوقاية من فيروس كورونا تم الحرص على التباعد الاجتماعي، وتعقيم وتطهير اللجان وإرتداء الكمامات.

وتابع بأن هناك إلتزام كبير من المواطنين أثناء تواجدهم داخل اللجان بهذه الإجراءات، وأنه تفقد عدد كبير من اللجان أمس على مستوي محافظة القاهرة، والاطمئنان على سير العملية الانتخابية واليوم نستكمل هذه الجولة، متمنيا أن تمر هذه العملية الانتخابية بهدوء مثلما كانت، أمس.

وناشد المواطنين بضرورة النزول للإدلاء بأصواتهم والتوجه للمراكز الانتخابية لأن هذا حقه الدستوري أن يشارك في وضع المادة الدستورية.