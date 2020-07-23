كريم غنيم: خاطبنا "صناعة تكنولوجيا المعلومات" للمشاركة في "مستقبل رقمي"

قال المهندس كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة خاطبت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ فترة للمشاركة فى مبادرة "مستقبل رقمى"، بشركاتها المختلفة، موضحا أن الأمر ما زال مفتوحا أمام جهة للتعاون فى تنفيذ المشروع.

وأضاف غنيم فى بيان، ردا على ما أثير عن مبادرة مستقبل رقمي والتي أطلقتها الشعبة مؤخرا بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام والتي تستهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على عملية التحول الرقمي، إن المبادرة تم طرحها في التوقيت الصحيح تماشيا مع اتجاهات الدولة لدعم التحول الرقمي للشركات في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد والحاجة الماسة إلى تطوير أدوات الشركات وتجهيزها لمرحلة الرقمنة والميكنة والشمول المالي، ما يضمن جاهزيتها لآليات الدفع الإلكتروني وتوفير هذه الخدمة بأقل الأسعار للشركات الناشئة والصغيرة في المقدمة.

وأوضح غنيم: "إننا لدينا الاستعداد الكامل للتعاون مع كل الكيانات لإنجاح هذه المبادرة المهمة ومنها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإيماننا بأن التعاون والتكاتف هو أفضل الطرق لتحقيق الأهداف وخدمة الشركات كما أن أساس المبادرة مفتوح لتعاون كل الأطراف وتم بالفعل من قبل مخاطبة الغرفة بذلك والأمر ما زال مفتوحا لأي وجه من أوجه التعاون".

وأشار إلى أن جميع القائمين على هذه المبادرة هم مصريون بدءا بالفكرة مرورا بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام نهاية بالتنفيذ الفعلي والذي ستقوم به شركات مصرية، ما يعني أن الأمر يصب في مصلحة الشركات المصرية من بدايته إلى نهايته.

وقالت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فى بيان: "نود إلقاء الضوء على ما قد ينتج من تحديات للشركات المصرية المطورة لبرمجيات وأنظمة الإدارة الذكية بعد الإعلان عن إطلاق مبادرة (مستقبل رقمي) التي أعلن عنها الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال، وتنص على توريد أنظمة وحلول إدارة المشروعات التي تطورها شركة عالمية للمنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة المستفيدة في المبادرة بأسعار مناسبة وفقاً لوصف البيان الذي تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة وتؤكد غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن مبادرة " مستقبل رقمي" تسعى إلى تحقيق أهداف قوية لطالما سعينا إليها جميعاً من تطوير وتحديث لأنظمة العمل الإدارية لدى المنشأت الاقتصادية المحلية الصغيرة والمتوسطة ، إلا أن اعتماد المنتج العالمي دون مشاركة عادلة للمنتج المحلي تمثل تحدياً كبيراً يظهر واضحاً في استبعاد الشركات المصرية المطورة للحلول والتطبيقات المماثلة، والذي يمثل تهديداً مباشراً لأعمال واستثمارات أكثر من 200 شركة مصرية عملت على مدار سنوات طويلة على تطوير وتحديث منتجات ذات مميزات تنافسية فريدة وتقديم خدمات ذات جودة فائقة و استطاعات أن تثبت كفائتها وجودة منتجاتها على الصعيدين المحلي والعالمي، وتطالب الغرفة بأهمية الدعم الكامل للمنتج المحلي في المبادرات الوطنية خاصة عندما توافق مواصفاته الفنية مع احتياجات المشروعات والفئات المستفيدة منها.