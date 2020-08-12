منع 8 ناخبين في جنوب سيناء من التصويت لارتفاع درجة حرارتهم

رصدت أجهزة الكشف الحرارية ارتفاع درجة حرارة 8 ناخبين، حيث جرى منعهم من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بجنوب سيناء، وفقًا لمصدر طبي بالمحافظة فضل عدم ذكر اسمه.

وأضاف المصدر أن الفريق الطبي وأجهزة الأمن المتواجدين أمام اللجان رفضوا دخولهم إلى اللجنة، وطالبوهم بعزل أنفسهم في المنزل والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، أمس، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.