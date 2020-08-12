محافظ جنوب سيناء يهنأ الأنبا أبولو بإعادة فتح الكنائس

أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، زيارة إلى كاتدرائية السمائيين بحي النور بمدينة شرم الشيخ، لتقديم التهنئة لإعادة فتح كنائس جنوب سيناء أمام المصلين والتي أغلقت نتيجة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكان في استقباله الأنبا أبوللو أسقف جنوب سيناء، وعدد من كبار القساوسة.

وأشاد الأنبا أبوللو، بزيارة محافظ جنوب سيناء، مؤكدًا أن أقباط جنوب سيناء اعتادوا على هذه المبادرات التي تؤكد على تأزر نسيج الشعب المصري.

وأكد أن كنائس جنوب سيناء تدعوا الله أن يقي مصر شر الوباء، وأن يعمها بالأمن والأمان، وأن تستمر عجلة العمل والإنتاج في التقدم، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أثنى الأنبا أبوللو، على جهود المحافظ المميزة في كافة المجالات التنموية على أرض المحافظة.