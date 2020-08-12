رئيس التحرير

محمود مسلم

فودة يكرم المحامي العام الأول لنيابات جنوب سيناء

كتب:

حماده الشوادفي
11:38 ص | الأربعاء 12 أغسطس 2020
المحافظ يكرم المحامي العام

المحافظ يكرم المحامي العام

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المستشار خالد حسن عيد المحامي العام الأول، لنيابات جنوب سيناء الحالي، تقديرًا وإعزازًا على الخدمات التي قدمها على مدار فترة عمله بالمحافظة.

وأهدى محافظ جنوب سيناء، للمحامي العام الأول، درع وشعار المحافظة، وتمنى له دوام الترقي والتوفيق في جهة عملة المقبلة.

وأكد المستشار خالد حسن المحامي العام، اعتزازه بهذا التكريم، وبالفترة التي عمل بها بمحافظة جنوب سيناء، وأثنى على التعاون مع كافة قيادات المحافظة، وعلى رأسهم اللواء خالد فودة، موجهًا الشكر لجميع قيادات جنوب سيناء، التي شاركت في هذا التكريم .

اقرأ المزيد:

محافظ جنوب سيناء يتفقد اللجان الانتخابية

صور.. محافظ جنوب سيناء يناقش الاستعدادات النهائية لانتخابات الشيوخ

مساعد محافظ جنوب سيناء يتابع تجهيزات اللجان الانتخابية برأس سدر

نائب محافظ جنوب سيناء تتابع بدء التشغيل التجريبي للذاكرة المؤسسية

محافظ جنوب سيناء يقرر غلق ممشى أهل مصر بمدينة الطور

محافظ جنوب سيناء يشهد حفلا فلكلوريا بممشى أهل مصر في الطور