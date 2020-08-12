رئيس التحرير

محمود مسلم

الأوقاف تنهي خدمة مفتش دعوة: ينشر أفكارا متطرفة

كتب:

عبد الوهاب عيسي
05:48 م | الأربعاء 12 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قررت وزارة الأوقاف إنهاء خدمة مفتش دعوة بسوهاج لاستغلاله صفحته الشخصية في نشر أفكار متطرفة.

وقالت الأوقاف في بيانلها اليوم الأربعاء ، إن "المفتش أقرأن الصفحة التي نشرت تلك الأفكار هي صفحته ، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وبما أن صفحة الإمام كمنبره، وأنه يعد داعية إلى أمن وطمأنينة المجتمع،  فلا يمكن أبدًا أن يقبل منه أن يكون هو نفسه عنصر هدم في المجتمع".

وأضاف بيان الوزارة أنه" بناء على المذكرة المشتركة للقطاع الديني وقطاع المديريات وتوصيتها ولخطورة انتساب أمثاله إلى الأوقاف، تم إنهاء خدمة المذكور بالقرار رقم 2393 لسنة 2020م بتاريخ 11 /8/ 2020م ، وصار من تاريخه لا علاقة له بالأوقاف.

وأكدت الوزارة على منعه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف سوهاج على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه.

وأهابت الوزارة بجميع العاملين بها تحري الدقة في كل ما ينشرعلى صفحاتهم.

 

 

 

اقرأ المزيد:

وزير الأوقاف: مخالفات البناء جريمة وإن أدت لموت فالمخالف قاتل

وزير الأوقاف والمفتي والبابا: انزلوا شاركوا للحفاظ على الاستقرار

وزير الأوقاف يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ: المشاركة واجب وطني

الأوقاف: 114 مليون حصيلة صكوك الأضاحي بزيادة 10 ملايين عن العام الماضي

وزير الأوقاف الجزائري يدعو للالتزام بالإجراءات الوقائية لفتح المساجد