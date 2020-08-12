الأوقاف تنهي خدمة مفتش دعوة: ينشر أفكارا متطرفة

قررت وزارة الأوقاف إنهاء خدمة مفتش دعوة بسوهاج لاستغلاله صفحته الشخصية في نشر أفكار متطرفة.

وقالت الأوقاف في بيانلها اليوم الأربعاء ، إن "المفتش أقرأن الصفحة التي نشرت تلك الأفكار هي صفحته ، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وبما أن صفحة الإمام كمنبره، وأنه يعد داعية إلى أمن وطمأنينة المجتمع، فلا يمكن أبدًا أن يقبل منه أن يكون هو نفسه عنصر هدم في المجتمع".

وأضاف بيان الوزارة أنه" بناء على المذكرة المشتركة للقطاع الديني وقطاع المديريات وتوصيتها ولخطورة انتساب أمثاله إلى الأوقاف، تم إنهاء خدمة المذكور بالقرار رقم 2393 لسنة 2020م بتاريخ 11 /8/ 2020م ، وصار من تاريخه لا علاقة له بالأوقاف.

وأكدت الوزارة على منعه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف سوهاج على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه.

وأهابت الوزارة بجميع العاملين بها تحري الدقة في كل ما ينشرعلى صفحاتهم.