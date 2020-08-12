وزير الأوقاف والمفتي والبابا: انزلوا شاركوا للحفاظ على الاستقرار

شهدت انتخابات مجلس الشيوخ، خلال اليوم الأول لتصويت الداخل، إقبالاً كبيراً من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، أمس، مطالبين المصريين بالنزول والمشاركة بكثافة.

وأدلى الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، بصوته بلجنة الشهيد طيار محمد جمال بمحافظة القاهرة، مؤكداً عقب إدلائه بصوته أن تقوية مؤسسات الدولة الوطنية والدستورية أحد أهم عوامل الاستقرار والازدهار، وأن حق الوطن على أبنائه يقتضى المشاركة الإيجابية فى بناء مؤسساته النيابية الديمقراطية، وأن المطلوب ليس مجرد المشاركة بل المسارعة أيضاً، ولا عزاء لقوى الشر وجماعات الفتنة والضلال.

"المفتى": بلادنا فى مرحلة جديدة تتطلب وعياً تاماً

وأكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن «بلادنا تدخل فى مرحلة جديدة من الاستحقاقات الديمقراطية التى تتطلب منا الوعى التام والمحافظة على ما تم إنجازه من استقرار وتحقيق الأمن والأمان والتنمية»، مشيراً إلى أن انتخابات الشيوخ اختبار حقيقى للمصريين سيعكس للعالم أجمع مدى الوعى بما تعنيه المشاركة فى هذه الانتخابات للوطن، كونَها مرحلة مهمة فى تاريخ مصر الحديث.

ودعا «علام»، خلال إدلائه بصوته فى لجنة مدرسة «الإرشاد الابتدائية» بالدلنجات بمحافظة البحيرة، الشعب المصرى للمشاركة الفعالة وإبداء الرأى الحر الذى تمليه مصلحة الوطن أياً ما يكون هذا الرأى، مؤكداً أن المشاركة فى حد ذاتها واجب وطنى يصب فى مصلحة مصر فى المقام الأول والأخير.

"تواضروس" يحيِّى الشرطة لتأمين الانتخابات

وأدلى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بصوته فى مقر لجنته الانتخابية بمدرسة القبة الفداوية الابتدائية بالوايلى، وحرص البابا على تحية رجال الشرطة الذين يقومون بعملية تأمين الانتخابات والثناء على عملهم، كما التقط صور «سيلفى» مع بعض موظفى اللجنة الانتخابية.

وأدلى الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، بصوته فى لجان مدرسة الجبرتى بمنطقة مساكن شيراتون بالقاهرة، مؤكداً أن الكنيسة تؤمن بأهمية المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ التى تعد جزءاً أصيلاً من عملية ترسيخ الديمقراطية والمواطنة داخل المجتمع، وهى ممارسة حرة وحقيقية، واستحقاق دستورى ضرورى، موضحاً أن الكنيسة تؤمن بأن التعبير عن الرأى هو الذى يصنع مستقبل الوطن. كما أدلى الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، بصوته بلجنة كلية التربية الرياضية جامعة حلوان بمقرها بالجزيرة.

وقال رئيس الأساقفة، فى بيان، إن «مجلس الشيوخ سيُثرى الحياة النيابية، إذ يعتبر الغرفة الثانية للبرلمان إلى جانب مجلس النواب»، داعياً للتصويت فى الانتخابات، مؤكداً أن المجلس يلعب دوراً مهماً جداً فى تنمية الديمقراطية التى نتوق لها جميعاً.

وأدلى الأنبا مقار، أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، بصوته بلجنة مدرسة الشهيد أحمد محمد ثابت الابتدائية بفاقوس، وحث الجميع على ضرورة المشاركة فى الانتخابات، والإيجابية نحو أى عمل وطنى لرفعة مصر.