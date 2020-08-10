وزير الأوقاف الجزائري يدعو للالتزام بالإجراءات الوقائية لفتح المساجد

دعا يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة رواد المساجد إلى الامتثال الصارم للإجراءات الصحية والوقائية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا، بمناسبة الافتتاح الجزئي للمساجد يوم السبت المقبل أمام المصلين.

وقال "بلمهدي"، في تصريحات له، إنه يراهن على الوعي الذاتي للمواطنين ومدى استجابتهم للإجراءات الوقائية والتنظيمية المتخذة على مستوى مساجد الجمهورية للذهاب سريعًا إلى إعادة الفتح الكلي للمساجد.

وأكد أهمية هذه الإجراءات الوقائية الصحية للمواطنين الواجب الأخذ بها قبل الذهاب للمساجد باعتبارها الأماكن الأكثر استقبالا للمواطنين، مشيرا إلى أنه سيجري فتح المساجد التي تستوعب ألف مصلي على الأقل أي ما يعادل أكثر من أربعة الاف مسجد في كافة أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أنه جرى البدء في التطهير والتعقيم الشامل للمساجد.

وقال "لا يمكن فتح كل المساجد في آن واحد لأن الفيروس لا يزال موجودا، وكل هذه الترتيبات التنظيمية تصب في مصلحة المواطن والوطن".

ودعا الأئمة إلى لعب دورهم في هذا المجال الوقائي ليبقى المسجد نموذجا للقداسة والطهارة والنظافة والتدين الصحيح والأمان والأمن.