وزير الأوقاف يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ: المشاركة واجب وطني

أدلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بصوته صباح اليوم الثلاثاء، بلجنة الشهيد طيار محمد جمال بمحافظة القاهرة، وعقب إدلائه بصوته أكد وزير الأوقاف أن تقوية مؤسسات الدولة الوطنية والدستورية أحد أهم عوامل الاستقرار والازدهار، وأن حق الوطن على أبنائه يقتضي المشاركة الإيجابية في بناء مؤسساته النيابية الديمقراطية.

وأضاف الوزير في تصريح له، أن الوطنية ليست شعارات ترفع ولا مجرد ادعاء بلا عطاء، إنما هي عطاء وتضحية بالنفس والمال والجهد والعرق والوعي والثقافة، ودحض الشائعات والأكاذيب وتفنيدها، ومواجهة التطرف والمتطرفين فكرا وجماعات ضالة، مع الالتفاف حول الوطن في كل مناسبة تبرز قوته العسكرية أو الاقتصادية أو الديمقراطية، ورفع رايته عالية خفاقة في الداخل أو في الخارج، تلك هي أهم ملامح الوطنية الحقيقية، والمطلوب ليس مجرد المشاركة بل المسارعة في المشاركة، ولا عزاء لقوى الشر وجماعات الفتنة والضلال.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.