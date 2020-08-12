وكيل التعليم الغربية: توقيع بروتوكول إنشاء مدرستين للتعليم المزدوج

وقع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم بروتوكول إنشاء مدرسة السمان الثانوية الفنية للتعليم المزدوج لمهنة الملابس الجاهزة.

وجاء ذلك تحقيقا لرؤية الدولة 2030 للتوسع في منظومة التعليم والتدريب المزدوج، وإنشاء مدارس داخل منشآت تدريبية وبتوجيهات من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات من الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير، ورعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

ووقع وكيل التربية والتعليم بالغربية، بروتوكول إنشاء مدرسة فريرو الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج لمهنه الملابس الجاهزة.

جاء ذلك بحضور أحمد سالم، خبير المناهج، ممدوح محمد، خبير المناهج بالإدارة العامة للتعليم المزدوج بديوان الوزارة، محمد السمان، صاحب مصنع السمان للملابس الجاهزة، وأحمد بدر، صاحب مصنع فريرو للملابس الرياضية، وبحضور فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني.

وهنأ وكيل الوزارة الحضور مؤكدًا تقديم الدعم لهم متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق، كما أعلن عن فتح فصول ملحقه لهذا العام بمدرسة طنطا الفنية المتقدمة للخدمات الفندقية والسياحية مهنة وجبات سريعة.