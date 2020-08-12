محافظ الغربية: السيدات دائما في المقدمة ويشكلن كتلة تصويتية كبيرة

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، مر أمس بسلام، بدون أي مشاكل، ونتابع كل الإجراءات الإحترازية قبل بداية الانتخابات، وجرى الدفع أمس بكمية من الكحول والكمامات، بحيث يتم تسليمها للمواطنين على مداخل اللجان في حالة عدم وجودها معهم للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف رحمي، خلال لقائه مع كاميرا أم بي سي مصر 2، أنه جرى تطهير لكل اللجان الانتخابية، من خلال الطب البيطري، ونمر أيضا للاطمئنان على الإجراءات التأمينية، وعلى الإمكانات اللوجيستية، التي يحتاجها القضاة في اللجان.

وتابع: أنه لم يأتي لغرفة عمليات المحافظة حتى الآن، أي مشاكل أو مخالفات، والأمور تسير على ما يرام، والإقبال يتزايد من المواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، ونتوقع زيادة مستمرة خلال اليوم، والعمل يسير بصورة طبيعية.

وأكد، أن السيدات دائما في المقدمة، ويشكلن كتلة تصويتية كبيرة جدا، وكبار السن أيضا، لكن في اليوم الثاني من الانتخابات، تلاحظ وجود عدد كبير من الشباب، وهذا شيء مبشر بأن الشباب لديه وعي، وقادر على التمييز بين الانتخابات وبعضها، وأهمية مجلس الشيوخ لذلك هذه ظاهرة جيدة للغاية.