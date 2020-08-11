محافظ الغربية يتابع توافد المواطنين على صناديق الاقتراع

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، من غرفة العمليات المركزية، توافد الناخبين على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وأكد على الوعي الشديد للمواطنين، باستخدام حقهم الدستوري لاختيار من يمثلهم في هذه الانتخابات، في ظل الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الغربية عملية التصويت للانتخابات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، عن طريق غرفة العمليات المركزية بالديوان العام على مدار اليوم، والتواصل مع رؤساء المدن الثمانية، للاطمئنان على حسن سير الانتخابات والوقوف على نسب المشاركة.

وأشاد المحافظ، بحرص المواطنين على اتباع الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات، والجهد الكبير التي تبذله كل الجهات في توفير أدوات التطهير والتعقيم، ورعاية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.