محافظ الغربية يقود مسيرة بالسيارات للحث على المشاركة في الانتخابات

نظمت محافظة الغربية مسيرة بالسيارات تجوب شوارع محافظة الغربية بمشاركة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تحت عنوان " انزل.. شارك.. صوتك يفرق".

وانطلقت المسيرة من أمام ديوان محافظة الغربية بمشاركة جميع مديريات ومؤسسات المحافظة، بهدف الحث على المشاركة في الماراثون الانتخابي تحت شعار "انزل شارك.. صوتك يفرق"، وذلك على الأغاني الوطنية.

وأوضحت أن عدد اللجان الانتخابية بالمحافظة، 804 لجان داخل 694 مقرا انتخابيا بإجمالي 3 ملايين و397 ألف و 222 مواطن لهم حق التصويت، ويتنافس 29 مرشحا على 5 مقاعد للمحافظة.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.