محافظ الغربية يتفقد عددا من لجان الانتخابات في طنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، عددًا من المقرات الانتخابية بمدينة طنطا.

وشملت جولة محافظ الغربية مدرسة ناصر الثانوية الزراعية، ومدرسة محمد فريد الإعدادية.

وتابع المحافظ تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير وتوزيع الكمامات والمطهرات على الناخبين باللجان، والتأكد من مراعاة المسافة الآمنة بين الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.