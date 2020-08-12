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رشا مهدي تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير صيفية

كتب:

أحمد حسين صوان
05:21 م | الأربعاء 12 أغسطس 2020
رشا مهدي

رشا مهدي

احتفلت الفنانة رشا مهدي اليوم، بعيد ميلادها بجلسة تصوير حديثة، ظهرت فيها بإطلالة صيفية.

ونشرت رشا الصور الحديثة على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ معبرة عن شكرها لكل أصدقائها ومتابعيها الذين قدموا لها التهنئة عبر الاتصالات والرسائل.

الجلسة الحديثة بعدسة حسين الباشا وستايلنج إيهاب العادلي، وتصفيف الشعر لصالون ريتشارد وميكاب طارق عيسى، موجهة لهم شكر خاص.

وتحسم رشا موقفها من بعض السيناريوهات المعروضة عليها للمشاركة في عمل جديد بالدراما التليفزيونية خلال الأيام المقبلة، وتعلن قريبا عن تفاصيله.

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