نائب محافظ الجيزة تتفقد اللجان الانتخابية في العجوزة: لا توجد مشكلات

أجرت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، جولة تفقدية على اللجان الانتخابية في حي العجوزة، مرتدية كمامة طبية، عقب فتح المقرات بعد انتهاء الاستراحة.

وقالت"عبد الحليم"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنها لم تلاحظ أي مشكلات في اللجان على مدار اليومين، معربة عن سعادتها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

وأشادت بمشاركة المرأة بقوة بين صفوف الناخبين، موضحة أنهن دائما يحتشدن بكثافة في كل السباقات الانتخابية والاستفتاءات.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها فى التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء اليوم.

ينتخب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ هناك (27) دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

من جانبه أكد النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ل "الوطن"،أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على توضيح كافة الإجراءات الخاصة بعملية تصويت المصرين فى الداخل والخارج عبر موقعها الإلكتروني.

وأشار إلى أنه وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات ،فأن هناك ٦٣ مليون ناخب مصرى مقيد فى قاعدة البيانات للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ.