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محمود مسلم

نائب محافظ الجيزة تتفقد اللجان الانتخابية بالعمرانية والطالبية

كتب:

سلامة عامر
09:54 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
نائب محافظ الجيزة تتفقد اللجان الانتخابية بالعمرانية و الطالبية

نائب محافظ الجيزة تتفقد اللجان الانتخابية بالعمرانية و الطالبية

تفقدت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة لشؤون تنمية المجتمع، لجان انتخابات مجلس الشيوخ بحي الطالبية وحي العمرانية لمتابعة انتظام العملية الانتخابية، ورافقها محمد نور، رئيس حي العمرانية، والمهندس طه عبدالصادق، رئيس حي الطالبية.

شملت الجولة مقرات اللجان بمدرسة أحمد لطفي السيد الثانوية بنين، ومدرسة د. أحمد زويل الرسمية لغات، ومدرسة أم المؤمنين ثانوية بنات، ومدرسة الشهيد محمد محمود، ومدرسة الشهيد أسامة أحمد محمود، ومدرسة الشهيد العقيد أحمد فايز ثانوي بنات، ومدرسة حافظ إبراهيم، ومدرسة عثمان أحمد عثمان الإعدادية ومدرسة يوسف جاد الله الرسمية لغات.

وخلال الجولة تفقدت نائب المحافظ غرفة العمليات بحي العمرانية، لضمان متابعة العملية الانتخابية أولا بأول.

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