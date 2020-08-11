إقبال شديد على اللجان الانتخابية برأس سدر ونويبع بجنوب سيناء

توافد عدد كبير من المواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، على اللجان الانتخابية بمدينتي نويبع ورأس سدر بمحافظة جنوب سيناء.

وقال المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إن اللجان الانتخابية تشهد توافدًا منقطع النظر خلال الفترة المسائية مقارنة بصباح اليوم، وذلك للارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال الفترة الصباحية.

وأشار رئيس المدينة إلى أن إجمالي عدد الناخبين بالمدينة يبلغ 13994 ناخبًا وناخبة، بواقع 6826 ناخبًا بلجنة مدرسة الشهيد سيد ذكريا الابتدائية، و7168 ناخبة بلجنة جمال عبد النصار الإعدادية.

على جانب آخر، قال اللواء محمد شعير رئيس مدينة نويبع، أن إجمالي عدد الناخبين بالمدينة 5645 ناخبًا وناخبة، سيدلون بأدواتهم داخل لجنة مشتركة بمدرسة بلال بن رباح الإعدادية.

جدير بالذكر أن انتخابات الشيوخ بجنوب سيناء، تشهد منافسة بين خمس مرشحين على أصوات 89747 ناخبًا وناخبة، موزعين على 15 مقرًا انتخابيًا، بإجمالي 18 لجنة فرعية بمدن المحافظة التسع.