تورنتو السينمائي يعلن قائمة تكريمات جديدة.. بينها أنتوني هوبكنز

أعلن مهرجان تورنتو السينمائي TiFF، تكريم الممثل البريطاني الحاصل على جائزة أوسكار أنتوني هوبكنز، والمخرجة Chloé Zhao، والمخرجة Mira Nair، في في الدورة التي تحمل رقم 45، وتقام من 10 إلى 20 سبتمبر.

يذكر أنّ تورنتو السينمائي أعلن في وقت سابق، تكريم كيت وينسليت.

وأعلن كذلك أنّه استقر على عرض الفيلم الوثائقي American Utopia في افتتاح الدورة الـ45، والفيلم من إخراج سبايك لي، ومدته ساعتين و15 دقيقة، ويوثّق عروض المغني والممثل والكاتب David Byrne.

وكشف المهرجان والذي يقام في كندا، عن خطط جديدة في دورته المقبلة، بينها إقامة عروض للسيارات، وأخرى في "الهواء الطلق" على الواجهة البحرية للمدينة، لتعويض انخفاض السعة داخل قاعات السينما الداخلية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكرم تورونتو السينمائي من قبل خواكين فينيكس، وميريل ستريب، وتايكا وايتيتي، وروجر ديكنز، وديفيد فوستر، وغيرهم.