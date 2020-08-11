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غدا.. إعلان أوائل الثانوية الأزهرية والنتيجة الخميس

كتب:

عبد الوهاب عيسي
08:18 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
الشيخ صالح عباس

الشيخ صالح عباس

أكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أن غدا، إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية، على أن تعتمد النتيجة (للعام الدراسي 2019- 2020) للقسم العلمي والأدبي والبعوث الإسلامية والعلوم الإسلامية، بعد غد، وإتاحتها لجميع الطلاب بشكل رسمي.

ويعقد الأزهر مؤتمرا صحفيا، يبث من خلال الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، وانستجرام، للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية، يوم الخميس، في تمام الساعة 2 ظهرا.

ويتناول فيه كل الأمور والتفاصيل المتعلقة بنتيجة الامتحانات، والإعلان عن الأوائل ونسب النجاح لكل شعبة، يليه إتاحة النتيجة لكل الطلاب على كلٍ من الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر، والصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع فيسبوك، في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء.

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