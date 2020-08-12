هاني شاكر مهاجما أحمد فلوكس: أنا مش ملطشة

استنكر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الانتقاد الحاد الذي وجهه له الفنان أحمد فلوكس، بعد نعي شاكر لليوتيوبر مصطفى حفناوي، بعد أن اتهمه فلوكس أنه يسعى لأخذ اللقطة والتصدر عبر السوشيال ميديا، الأمر الذي رد عليه هاني شاكر: "حسبي الله ونعم الوكيل".

وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه لم يقم بذلك من أجل الشهرة كما يدعي البعض على السوشيال ميديا، موجهًا رسالة قاسية لفلوكس: "أنا مش ملطشة يا حبيبي، اعمل أفلام بعيد عنى، إنت اللى عاوز تأخد اللقطة مش أنا".

وكان مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي، قد أعلن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتب "الشبكشي" عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "البقاء لله والدوام لله وحده، والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".