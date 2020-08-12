عقوبات أمريكية جديدة لكبح الفساد وإضعاف "حزب الله"

كشفت مصادر أمريكية عن عقوبات مقبلة على مسؤولين لبنانيين ورجال أعمال، لكبح الفساد وإضعاف هيمنة مليشيات حزب الله.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن تستعد لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بارزين لكبح الفساد وإضعاف هيمنة "حزب الله"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

واستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات كأداة مركزية في حملة "الضغط القصوى" على إيران، والآن تريد الحكومة الإيرانية فرض هذه الضغوطات على "حزب الله"، وفقا للصحيفة الأمريكية.

وقال بعض المسؤولين الأمريكيين إنهم يريدون التحرك بسرعة، حتى يمكن للعقوبات أن توجه رسالة مفادها أن لبنان يجب أن يغير مساره، خاصة وأنه يسعى للحصول على مليارات الدولارات من المساعدات الدولية لإعادة بناء بيروت.

وتواجه المدينة عملية إعادة إعمار شاقة بعد أن تسبب 2750 طنا من المواد القابلة للانفجار المخزنة لسنوات في الميناء، في واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، مما أدى إلى تدمير أحياء بأكملها.

وقال المسؤولون الأمريكيون إنهم يهدفون من خلال معاقبة الأشخاص المختارين بعناية، إلى تشكيل الحكومة جديدة بهدفين رئيسيين: إجبار الطبقة السياسية في لبنان على استهداف الفساد المستشري في البلاد، وضمان عدم احتفاظ "حزب الله" بقبضته على قرارات الحكومة.

وصرح مسؤول أمريكي مختص بقضايا الشرق الأوسط: "يأمل البعض منا أن نتمكن أخيرا من الاستفادة من الوضع لزعزعة الأمور بين النخب السياسية هناك".

وأضاف: "يبدو لي أن الغضب الشعبي المحلي المتزامن والضغط الخارجي المدروس جيدا يمكن أن يفرض بعض التغييرات الكبيرة في كيفية قيام الحكومة بأعمالها سياسيا، وكذلك اقتصاديا".