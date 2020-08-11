ترامب يدرس منع عودة أمريكيين ومقيمين للبلاد بسبب كورونا

أكد مسؤول أمريكي كبير، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إجراء يمنع مواطنين أمريكيين ومقيمين إقامة دائمة في الولايات المتحدة من العودة بمجرد الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال المسؤول: إن مسودة الإجراء التنظيمي، التي لم يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها بعد، وقد تتغير، ستمنح الحكومة تفويضًا لمنع دخول أفراد من المعتقد "بدرجة مرتفعة إلى حد ما" إصابتهم بمرض "كوفيد-19" أو بأمراض أخرى، وفقًا لما نشرته وكالة "رويترز".

ووضع ترامب، سلسلة من القيود الشاملة على الهجرة منذ بدء جائحة كورونا، فأوقف بعض حالات الهجرة المشروعة، وسمح لسلطات الحدود الأمريكية بسرعة ترحيل جميع المهاجرين الذين يُضبطون عند الحدود دون إجراءات قانونية سليمة.

وذكرت رويترز في مايو، أن مسؤولو الحكومة الأمريكية يخشون من أن يفر إلى الولايات المتحدة هم مواطنون يحملون الجنسيتين المكسيكية والأمريكية، إذا اتسعت رقعة تفشي فيروس كورونا في المكسيك، الأمر الذي يفرض مزيدًا من الضغوط على المستشفيات الأمريكية.

وقال المسؤول الكبير لرويترز: إن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي تلعب دورًا رئيسيًا في الاستجابة للجائحة، سوف تصدر مسودة الإجراء التنظيمي الذي كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد نبأ بشأنه أمس الإثنين.

وأضاف المسؤول، أنه من غير المتوقع أن تتحرك قوة العمل المعنية بمكافحة الجائحة، والتي شكلها ترامب، حيال مسودة الإجراء هذا الأسبوع رغم أن ذلك الجدول الزمني قد يتغير.

ووفقا لإحصاء لرويترز؛ فإن الولايات المتحدة تتصدر العالم من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التي تخطت خمسة ملايين والوفيات التي تجاوزت 162 ألفا.

وقال عمر جادوات، مدير مشروع حقوق المهاجرين في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في بيان مكتوب: إن حرمان مواطنين أمريكيين من الدخول إلى البلاد سيكون غير دستوري "وخطئًا جسيمًا آخر في عام شهد بالفعل الكثير من الأخطاء الجسيمة".