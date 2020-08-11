فيديو.. لحظة مغادرة ترامب لمؤتمر صحفي بسبب إطلاق نار

بشكل مفاجئ غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاعة مؤتمر صحفي كان يعقده، دون إبداء أسباب للحضور.

ويظهر مقطع فيديو يوثق لحظة مغادرة ترامب للقاعة، اقتراب أحد الرجال من الرئيس الأمريكي، قبل أن يغادر الثنائي المؤتمر الصحفي على الفور.

BREAKING: Trump evacuated from White House Briefing Room, cause unknown pic.twitter.com/zBqTpP5Jvn — BNO News (@BNONews) August 10, 2020

وتبين بعد ذلك، أنه تم سماع دوي إطلاق نار خارج البيت الأبيض أصيب على إثره مشتبه به مسلح، بعد أن قامت قوات الأمن الأمريكية بإطلاق النار على المشتبه به.

وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي، بعد عودته إلى القاعة من جديد، أن إطلاق النار كان خارج البيت الأبيض وأنه يشعر بالأمان داخل البيت الأبيض: "الحادث قد لا يكون على صلة بي والمشتبه به نُقل إلى المستشفى".