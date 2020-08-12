3 شباب يتطوعون لاستخراج أرقام الناخبين بكفر الشيخ: جينا حبا في مصر  

تطوع 3 شباب لاتتجاوز أعمارهم 20 عامًا، لخدمة الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث قاموا باستخراج أرقام لجانهم وأرقامهم في الكشوف الانتخابية، وذلك باللجنة الفرعية رقم 208، بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد الشباب الثلاثة أنهم حرصوا على التطوع من أجل مساعدة الناخبين، والتيسير عليهم، حيث يقومون باستخراج أرقام المواطنين من الكشوف الانتخابية التي بحوزتهم.

وقال محمد عبد الباسط: "جيت علشان البلد، والأيام دي إجازة من الجامعة، فقلت أهي فرصة أخدم بلدي وأبناء القرية، طبعنا الكشوف، ونقوم باستخراج أرقامهم الانتخابية وندونها على ورقة صغيرة، بحيث يدخل المواطن للجنة ولا يستغرق وقتًا كبيرًا في البحث عن اسمه ورقمه في الكشف الانتخابي، وهذا ما يقلل من إرهاق الموظفين".