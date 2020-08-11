قاضٍ يرفض ترك لجنته الانتخابية رغم وفاة والده في كفر الشيخ  

رفض المستشار محمد شعبان النقراشي، رئيس اللجنة الانتخابية رقم 322 بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، مغادرة اللجنة عقب تلقيه نبأ وفاة والده، بحسب المستشار سعد السعدني، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بكفر الشيخ، ورئيس المحكمة الابتدائية.

وأضاف رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن القاضي أصر على استكمال مهامه لحين توفير بديلاً له، ورفض ترك مهام عمله المكلف بها، حرصا على عدم حدوث أي أزمة.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منها 15 مقعدا، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.