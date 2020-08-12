رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي يوجه رسالة إلى رئيس جنوب السودان: علاقاتنا قوية ومتينة

كتب:

الوطن
07:19 م | الأربعاء 12 أغسطس 2020
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة إلى الرئيس سلفاكير رئيس دولة جنوب السودان بالتأكيد على قوة ومتانة العلاقات المصرية والجنوب سودانية.

في مايو الماضي، وصلت الطائرة العسكرية المحملة بالمساعدات الطبية والدوائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية جنوب السودان، وفي إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة بالقارة السمراء.

وجرى حينها تفريغ الشحنة بمطار جوبا وكان في استقبالها من دولة جنوب السودان اللواء ماجير دينق كور رئيس اللجنة الأمنية المعنية بتنفيذ إتفاق السلام المنشط، واللواء تشارلز كون نائب المدير العام لجهاز المخابرات العامة، والسفير المصري بجمهورية جنوب السودان

وأشاد مسؤولو جمهورية جنوب السودان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية لتقديم الدعم لأبناء القارة في مختلف الأزمات والمحن، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود مترامية للتغلب على كل الأزمات.

 

اقرأ المزيد:

عاجل.. السيسي يوجه بصياغة رؤية استراتيجية لتطوير قطع التعدين

عاجل.. السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرئيس محكمة النقض

السيسي يحيي الشباب في يومهم: قوة حقيقية بمعركة مصر المقدسة للبناء

الرئيس السيسي يهنئ نظيره التشادي بالعيد القومي