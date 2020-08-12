السيسي يوجه رسالة إلى رئيس جنوب السودان: علاقاتنا قوية ومتينة

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة إلى الرئيس سلفاكير رئيس دولة جنوب السودان بالتأكيد على قوة ومتانة العلاقات المصرية والجنوب سودانية.

في مايو الماضي، وصلت الطائرة العسكرية المحملة بالمساعدات الطبية والدوائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية جنوب السودان، وفي إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة بالقارة السمراء.

وجرى حينها تفريغ الشحنة بمطار جوبا وكان في استقبالها من دولة جنوب السودان اللواء ماجير دينق كور رئيس اللجنة الأمنية المعنية بتنفيذ إتفاق السلام المنشط، واللواء تشارلز كون نائب المدير العام لجهاز المخابرات العامة، والسفير المصري بجمهورية جنوب السودان

وأشاد مسؤولو جمهورية جنوب السودان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية لتقديم الدعم لأبناء القارة في مختلف الأزمات والمحن، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود مترامية للتغلب على كل الأزمات.