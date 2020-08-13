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محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 13-8-2020 لبرج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

فينوس في منزل الحظ يساعدك على الاقتراب ممن تحب وقد تجمعك به أوقات حلوة

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الوطن
12:28 ص | الخميس 13 أغسطس 2020
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

تمتلك أنثى برج العقرب قوة ملاحظة، وعادة ما تفهم طباع الآخرين بسهولة، ويسعى رجل العقرب لتحقيق النجاح دائما في كل شيء. 

وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزلك الثامن يدفعك لتحارب من أجل تنمية أعمال ومدخرات أو أملاك وتحمي نفسك وتعيد صياغتها.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ يساعدك على الاقتراب ممن تحب وقد تجمعك به أوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

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