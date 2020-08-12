مناسيب النيل تتجاوز الفيضان في عدد من المحطات بالسودان

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان، اليوم، أن صور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الإثيوبية، رصدت أمطارا في أيام 9 و10 و11 أغسطس الجاري على التوالي، ستؤدي إلى ارتفاع في مياه النيل الأزرق عند محطة الديم.

يشهد قطاع الدمازين -سنار ارتفاعا في حدود 15سم، بينما يشهد قطاع سنار- الخرطوم ارتفاعاً في حدود 10 سم، قطاع الخرطوم-شندي سيشهد ارتفاعا في حدود 5 إلى 10سم، قطاع شندي-عطبرة سيشهد ارتفاعا في حدود 8 سم، قطاع خشم القربة-عطبرة سيشهد استقرارا، قطاع عطبرة- سد مروي سيشهد استقراراً، قطاع سد مروي-الدبة سيشهد استقرارا، قطاع الدبة-دنقلا سيشهد استقرارا.

وفي سياق متصل، كشفت لجنة الفيضانات عن تنبؤات مناسيب النيل في المحطات الرئيسية لليوم وليوم غد الخميس وبعد غد الجمعة، حيث سجلت محطة الخرطوم، اليوم، 16.86 مترا متجاوزا منسوب الفيضان "16.50 متر" بـ 36 سم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وتوقعت اللجنة السودانية، أن يرتفع المنسوب غدا الخميس إلى 16.94، وبعد غد الجمعة إلى 17.02، بينما سجلت محطة مدني، اليوم، 20.08 مترا وتوقعت أن تسجل غدا الخميس 20.30 متراً، وسجلت محطة عطبرة، اليوم، 16.07 مترا، متوقعة أن تصل غدا الخميس، إلى 16.15 متراً، وتصل بعد غد الجمعة 16.18 متراً، وسجلت محطة دنقلا، اليوم،15.22 مترا.

كما توقعت اللجنة، أن يستقر المنسوب فيها غدا الخميس وبعد غد الجمعة، بينما سجلت محطة شندي، اليوم، 17.58 متراً ويتجاوز غدا منسوب الفيضان ليسجل 17.66 متراً، وبعد غد الجمعة 17.70 مترا

ودعت لجنة الفيضانات، الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

من جانبها، وقفت والي ولاية نهر النيل دكتورة آمنة أحمد المكي، على أوضاع المتضررين من فيضان النيل بمنطقة الباوقة بمحلية بربر.

ووجهت المكي، خلال زيارتها التي قامت بها أمس الثلاثاء، يرافقها عدد من القيادات المحلية وغرفة الدفاع المدني وجهت بتوفير كل الاحتياجات اللازمة من خيش وأدوية ومؤن للحد من الآثار المترتبة على الفيضان والأضرار التي لحقت بالمواطنين مع العمل على تقوية التروس والحمايات.

وأكدت المسؤول السودانية، أهمية وضع معالجات تمنع تكرار مثل هذه المشكلات في الأيام المقبلة.

وأستمعت الوالي، خلال زيارتها للمواطنين المتضررين واحتياجاتهم واستنكرت الخلل الاداري وعدم المتابعة لمهددات الفيضان والعمل على التصدي لها عبر تقوية الحمايات والحد من المخاطر.

وكشفت الزيارة عن تضرر عدد 22 منزل كلي وعدد 30 منزل جزئي.

وبلغ منسوب النيل الرئيسي اليوم بعطبرة 16،07 بإرتفاع 2 سم مقارنة بنفس التاريخ العام الماضي.

من جانبها، تفقدت والي الولاية الشمالية البروفيسور آمال محمد عز الدين، اليوم، برفقة عدد من أعضاء اللجنة العليا لدرء أخطار الأمطار والسيول والفيضانات وديوان الزكاة بالولاية وجمعية الهلال الأحمر السوداني، أحوال المواطنين المتأثرين بالأمطار والسيول بمنطقة اقتري بمحلية دلقو ووقفت والي الولاية الشمالية والوفد المرافق لها على حجم الأضرار والخسائر التي خلفتها الأمطار والسيول بالمنطقة والتي تمثلت في انهيار 7منازل كليا و 50 منزلا جزئيا بجانب بعض الأضرار والخسائر في المزارع والسواقي .

وأكدت والي الولاية الشمالية، دعم حكومة الولاية ووقوفها مع الأسر المتضررة بالأمطار والسيول، مشيدة بجهود ديوان الزكاة وجمعية الهلال الأحمر السوداني والمؤسسات والمنظمات والجهات التي شرعت في تقديم المساعدات والوقوف مع المتضررين وناشدت المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر في ظل توقعات هطول الأمطار والارتفاع الملحوظ في مناسيب النيل .

وطالب عدد من مواطني المنطقة، حكومة الولاية بضرورة الشروع فورا في عمل مصارف للمياه بعدد من شياخات محلية دلقو تفاديا لمخاطر الأمطار والسيول حفاظا عل أرواحهم وممتلكاتهم، مشيدين بزيارة والي الولاية الشمالية والوفد المرافق لها وتفقدهم لأحوال المواطنين المتأثرين من جراء الأمطار والسيول والوقوف معهم.