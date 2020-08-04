ارتفاع مناسيب النيل الأزرق.. ولجنة الفيضانات بالسودان تحذر

أكدت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في السودان، الثلاثاء، أن هناك ارتفاعا في مناسيب النيل الأزرق في معظم الأحباس.

وقالت اللجنة، في بيان منشور على موقع الوزارة، إن القطاع الدمازين-سنار، القطاع سنار- الخرطوم، القطاع الخرطوم- شندي، القطاع شندي -عطبرة، القطاع عطبرة- سد مروي، القطاع سد مروي- الدبة، القطاع الدبة دنقلا سيشهد ارتفاعا، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأضافت "بينما القطاع خشم القربة- عطبرة، سيشهد استقرارا".

ودعت لجنة الفيضانات، الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

والاثنين، قالت السلطات السودانية، إن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة في البلاد أودت بحياة خمسة أشخاص فيما دمرت أو أضرت بما يقارب 3500 منزل، في الأسبوع الماضي.

وأوضح وزير الداخلية السوداني، الطريفي إدريس، في بيان، أن الفيضانات دمرت بين يومي الخميس والسبت 1179 مسكنا.

في غضون ذلك، أصيب 2173 مسكنا بأضرار في مناطق عدة؛ من بينها ولايتا الجزيرة (وسط) والنيل الأزرق (جنوب شرق) وإقليم دارفور (غرب).

وذكرت السلطات المحلية أن انهيار سد بوط على النيل الأزرق بسبب الأمطار الغزيرة دمر مئات المنازل، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وعادة ما يشهد السودان أمطارا غزيرة بين يونيو وأكتوبر.