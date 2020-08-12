غرق تلميذين أثناء الاستحمام في النيل بسوهاج

لقي تلميذان مصرعهما غرقًا، أثناء الاستحمام في نهر النيل، بقرية شطورة بمركز طهطا بسوهاج، واُنتشلت الجثتان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، ونُقلتا لمستشفى طهطا العام، وأُخطرت النيابة العامة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ بغرق طفلين بنهر النيل بناحية قرية شطورة دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهري، وتبين من الفحص غرق كل من "محمد. م"، 11 عامًا، و"محمود.ع"، 12 عامًا، اثناء الاستحمام بنهر النيل.

واُنتشلت الجثتان، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.