الأول ثانوي أزهري: سعيد بمكالمة الإمام الأكبر..وماليش أكاونت على الفيس

حالة من الفرحة شهدتها قرية ديروط التابعة لمركز المحمودية، بالبحيرة، بعدما حصل الطالب علاء رجب صبحى، على المركز الأول مكرر فى الثانوية الأزهرية، بمجموع 100%، وأقامت القرية الأفراح بابنها الناجح وسط فرحة من الأهل والجيران.

وقال علاء رجب صبحى، 18 عاما: سعدت كثيرا باتصال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ولم أستوعب ما وصلت له من نجاح لعدة ساعات بعد الاتصال، وزادت سعادتي بحضور مشايخ وأساتذة المعهد على رأسهم عميد المعهد.

وأضاف: لم ألتفت طوال العام إلا لدروسى ومذاكرتى، وكنت بعيدا عن السوشيال ميديا ولا يوجد لي حساب على فيس بوك، وكنت أسمع من زملائي عن مواقع التواصل الاجتماعى، ولكنى لم أحاول أن أشغل نفسى بالسوشيال ميديا، وكنت أقضى أوقات فراغى إما بممارسة رياضة كرة القدم أو مراجعة أجزاء القرآن الكريم، وما عدا ذلك أذهب إلى المعهد الثانوى الأزهرى، وخلال أزمة كورونا خصصت أوقاتى الإضافية للمراجعة والمذاكرة.

وقال رجب صبحى والد علاء، ابنى من حفظة القرآن الكريم، ولم أجده يوما إلا بارًا بوالديه مطيعا لأوامرنا، وعلاقتى به لم تكن علاقة أب وابنه، بل اتخذته صاحبا وكنت إلى جواره دائما بالنصائح والتشجيع.