أحمد بتشان يطرح أغنيته الجديدة "سقفة كبيرة"

طرح الفنان أحمد بتشان أغنيته الجديدة "سقفة كبيرة"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وإنتاج "نجوم ريكوردز" مع "هاي واي"، وهي رابع أغان "بتشان" من ألبومه الجديد.

وحقق أحمد بتشان نجاحا بطرحه العديد من الكليبات مثل "بعد غيابه"، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وجرى تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و"بيني وبينك" من كلمات أحمد الماكلي وألحان رامي جمال وتوزيع إيهاب فاروق، وقبلها أغنية "لازم أفهم" وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزع خالد عز.

وتعاون أحمد بتشان في الألبوم مع مجموعة من كبار صناع المزيكا بمصر والوطن العربي، من الشعراء يتعاون مع أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، محمد عاطف، جمال الخولي، عزيز الشافعي، أحمد المالكي، عمرو المصري، هشام صادق، وخالد فرناس.

أما الملحنون فيتعاون مع خالد عز، رامي جمال، مصطفى محفوظ، أحمد زعيم، وعمرو الشاذلي، وفي التوزيع الموسيقي فكان مع توما، كريم عبد الوهاب، إيهاب فاروق، عمرو عبد الفتاح، ومحمد شفيق.