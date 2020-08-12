"القومي لحقوق الانسان": زيادة ملحوظة للتصويت باليوم الثاني للانتخابات

أكدت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان، اتخاذ الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الاجراءات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية وتوفير كافة سبل الإتاحة.

وهو ما أفادت به البعثات الميدانية بمحافظات أسوان، سوهاج ، أسيوط ، بني سويف، الفيوم ، القليوبية، الغربية ، كفرالشيخ ، بورسعيد، الإسماعيلية ، السويس ، القاهرة ، الجيزة ) ، إلا أنه على الرغم من ذلك، إلا أن الغرفة، بفروعها بالمحافظات رصدت خلال متابعتها لليوم الثاني والأخير 12 أغسطس 2020 من الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ، بعض الملاحظات التي لا تؤثر في مجمل سير العملية الانتخابية، ولكن من الضرورى تداركها مستقبلاً.

وأضاف المجلس في بيان له، أن هذه الملاحظات تتمثل في استمرار وجود الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين أمام اللجان وفي نطاق الحرم الانتخابي ببعض الدوائر، وقيام أحد متابعي المجتمع المدني بالجيزة بتوجيه الناخبين للإدلاء بالصوت لصالح أحد المرشحين بمدرسة محمد محمود عبد العزيز بدائرة الطالبية بمحافظة الجيزة، كما تلاحظ أن الحيز المخصص خلف الساتر غير كافي للناخب للإدلاء بصوته ولضمان سرية الاقتراع، نظرا لكبر حجم بطاقة الاقتراع الخاصة بالمقاعد الفردية.

وأشار المجلس، إلى وجود ازدياد ملحوظ في مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية خلال اليوم الثاني، نظرا لمشاركة المرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وقد ساهم في هذا الدور الإعلامي الواضح في توعية وحث الناخبين على المشاركة في الشأن العام، لافتاً إلى أن الغرفة مستمرة في أعمالها لمتابعة عملية الفرز.