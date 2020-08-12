تنسيقية الأحزاب: إقبال كبير للناخبين في اليوم الثاني للانتخابات

قال محمد عبدالعزيز، مدير الغرفة المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن غرفة عمليات التنسيقية، لاحظت وجود إقبال كبير في اليوم الثاني، خاصة من الساعة 5 مساء، مع انكسار الحرارة وحتى الساعة 9 مساء، وهذا يرجع أن كثير من المواطنين يفضلون التصويت في اليوم الثاني.

وأضاف "عبدالعزيز" خلال مؤتمر صحفي للتنسيقية، وعرضته فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم اختاروا بعض اللجان بشكل عشوائي، أمس، وتم التنبيه على المتابعين من قبل التنسيقية، بمتابعة نفس اللجان أيضًا اليوم، لمقارنة الأعداد خلال يومي الانتخابات، فوجدوا المتابعين أن إقبال الناخبين كان أكثر في اليوم الثاني.

وأوضح أن دور المرأة المصرية، كان فعال خاصة في الأرياف، وكان لها دورا كبيرا في إنجاح الانتخابات، كما أن الشباب في يومه العالمي كان له دورا خاصة في الساعات الأخيرة، إذ شهدت إقبالا كبيرا.

وأكد أن عقد الانتخابات في ظل جائحة كورونا، إنجاز كبير للدولة ومؤسساتها والهيئة الوطنية للانتخابات، التي تحملت عبئا كبير جدا لإنجاز هذه المهمة، موجها الشكر أيضا لوزارة الخارجية، والتي لعبت دورا هاما في تصويت المصريين بالخارج، رغم جائحة كورونا، وتغلبت على ذلك بآلية جديدة للتصويت، مهنئا الشعب المصري على هذه التجربة الديمقراطية لاستكمال المؤسسات.