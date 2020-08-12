عماد الدين حسين: انتخابات الشيوخ "ضربة قاضية" لأهل الشر

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن انتخابات مجلس الشيوخ بمثابة "ضربة قاضية لأهل الشر"، فالرهان على إقناع تلك الفئة الرافضة لكل إنجاز مصري، لا يجدي نفعًا، وذلك خلال حواره في برنامج "المشهد"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN".

وأضاف "حسين"، أن الدولة المصرية أمام مسار عليها جهد كبير للتقدم إزائه، منها خلق أكبر قدر من التوافق الوطني وإقامة المشروعات والإصلاحات السياسية، مؤكدًا أن الدولة تواجه تحديات الملف الأثيوبي ومياه النيل، وتركيا ومحاولة سيطرتها على المنطقة.

وأوضح رئيس تحرير جريدة "الشروق"، أن مصر أمام تحد أيضًا في ملف الإرهاب، وكل هذا يجعلنا في حاجة لأكبر قدر من التوافق والانفتاح السياسي في إطار القانون والدستور والدولة المدينة.