أستاذ بترول: مصر أول دولة في المنطقة تستخدم الغاز المضغوط كوقود للسيارات

تشهد الفترة الحالية زيادة كبيرة في الاهتمام بتحويل السيارات للعمل بالغاز المضغوط بدلا من البنزين، من قبل القيادة السياسية، خاصة مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وقال الدكتور سعيد كامل، أستاذ اقتصاديات البترول والغاز، إن استخدام الغاز المضغوط كبديل للبنزين سيوفر الكثير على الدولة المصرية من أموال يتم إنفاقها على استيراد المواد البترولية من الخارج.

وأضاف "كامل"، لـ "الوطن"، أن الدولة المصرية تعد أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا قامت باستخدام الغاز المضغوط كوقود للسيارات.

وأشار إلى أن الغاز الطبيعي يمثل فائدة كبيرة للدولة بجانب أنه يوفر الكثير للمواطن نظرا لرخص ثمنه مقارنة بأنواع الوقود الأخرى، خاصة وأن كفاءة احتراق متر الغاز المضغوط تعادل 1.1 لتر من البنزين.