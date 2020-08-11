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الأوراق المطلوبة لإدخال الغاز الطبيعي إلى المنازل

كتب:

مارينا رؤوف
07:51 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
ارشيفية

ارشيفية

يسعى عدد كبير من المواطنين للاستفادة من خدمات الدولة واستغلال منظومة الغاز للعمل بها في المنازل وتوصيل الغاز إليهم، كما أن الدولة تستهدف إدخال أكبر عدد من مستهلكي الغاز الطبيعي في المنازل بدلا من البوتاجاز نظرا لانخفاض تكلفته وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه وعدم استيراده من الخارج، وتستعرض "الوطن" الأوراق المطلوبة للتقديم على الغاز الطبيعي:- 

1- صورة عقد إيجار الشقة أو عقد الملكية لها.

2- إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.

3- صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر.

4- ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال.

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