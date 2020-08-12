أستاذ قانون: النظام الانتخابي منع ما يسمي بـ"الفوز بالتزكية"

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إنه فور انتهاء التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، تبدأ اللجان الفرعية في إجراء الحصر العددي للأصوات، أي توضح عدد المقترعين والأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها المترشحين بالنظام الفردي والقائمة.

وأضاف "فوزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "on"، وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن بعد الحصر، يتم نقل صناديق الاقتراع للجنة العامة، والتي تقوم بتجميع الأرقام من اللجان الفرعية وتنقلها بدورها للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أنه يمكن إجراء تظلم من إجراءات الحصر والفرز والتجميع التي تقوم بها اللجنة العامة.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات، هي صاحبة البت في التظلم، وإذا أصدرت قرار يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وإذا لم يحدث أي تظلمات أو طعون تعلن النتائج.

وأوضح أن النسب المطلوبة للنجاح، هي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة بالنسبة للفردي، أي ما يزيد عن النصف، وإذا لم يحصل المترشح على هذه النسبة، تعاد الانتخابات للمترشحين الحاصلين على أعلى أصوات، أما بالنسبة للقائمة تعلن نجاحها إذا حصلت على 5% على الأقل من مجموع الناخبين المقيدين بجداول الناخبين وليس فقط أصوات من حضروا، مؤكدا أن هذا النظام منع ما يسمى الفوز بالتزكية.