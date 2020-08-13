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صور.. رضوى الشربيني تجري بروفات الموسم الجديد من "هي وبس"

كتب:

ياسمين محمود
02:00 ص | الخميس 13 أغسطس 2020
رضوي الشربيني

رضوي الشربيني

أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني إجراءها لبروفات أولى  حلقات الموسم الجديد من برنامج "هي وبس" والذي يذاع أولى حلقاته اليوم الخميس.

ونشرت رضوي صورا من كواليس البروفات قائلة "بروفة قبل حلقه بكره.. وتغيير إستراتيجى تكتيكى محورى ‏يا رب يعجبكم".

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني، أعلنت على "إنستجرام" استعدادها لتقديم الموسم الجديد لبرنامج "هي وبس".

ونشرت رضوى صورة لها بلون شعر بني وعلقت: لون شعر جديد، وجار تغيير باقي اللوك للموسم الجديد.

رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" على قناة cbc سفرة وهو برنامج يهتم بكل ما يخص المرأة، وتوجه لهن النصائح الخاصة بكيفية التعامل مع الرجال.

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