وفاة وطلاق.. أحداث شغلت الوسط الفني في 24 ساعة

شهدت الساعات القليلة الماضية عددا من الأحداث التي شغلت الوسط الفني والسوشيال ميديا، أبرزها وفاة الفنان سناء الشافع وقد أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة شافع، مساء أمس، بأحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض.

ود دخل سناء شافع العناية المركزة منذ عدة أيام، بعد تعرضه لآلام في الرئة.

كما توفيت الإعلامية بيلا كشك داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد صراع مع مرض السرطان استمر عامين.

وكانت الحالة الصحية لـ"كشك" تدهورت، خلال الأيام الماضية، ما استلزم نقلها إلى المستشفى؛ للوقوف على حالتها بشكل دقيق، إلى أن وافتها المنية هناك.

انفصال الإعلامية مي حلمي وزوجها محمد رشاد في هدوء تام، وقرر رشاد، إلغاء متابعة مي حلمي عبر حسابه على إنستجرام، كما حذف كل الصور التى تجمعهما معا منذ تعارفهما، مثلما يظهر من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، في حين لا تزال مي تحتفظ بصورها مع رشاد.