محمد صبحي ناعيا سناء شافع: رحلة كفاح طويلة في الفن

نعى الفنان محمد صبحي الفنان سناء شافع عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" من خلال منشورقال فيه: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون رحل اليوم الصديق والزميل الفنان سناء شافع .. رحلة كفاح طويلة في الفن والتدريس بالمعهد .. دعائي الي الله لك بالرحمة والمغفرة وان يسكنك فسيح جناته وللاسرة الصبر والسلوان".

توفى منذ قليل، الفنان سناء شافع، بأحد مستشفيات القاهرة وتحديدا بمنطقة الدقي.

ومن المقرر أن يخرج جثمانه بعد قليل من المستشفى، على أن يدفن بمقابر العائلة بطريق الفيوم، وسيتم الصلاة على روحه من أمام المقابر، كما قال السيناريست حاتم حافظ لـ"الوطن".

سناء شافع، هو ممثل ومخرج مسرحي وأستاذ أكاديمي مصري، ولد في قرية موشا بمحافظة أسيوط بصعيد مصر، مكث بقريته قرابة 8 سنوات، قبل أن ينتقل إلى القاهرة مع والده الذي كان من علماء الأزهر الشريف.

وعاش بحي الجمالية ثم حدائق القبة، جذبه الفن والتحق بفرق الهواه بشارع عماد الدين، إلى أن سار بمشوار الدراسة الأكاديمية، حتى تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل مدرسًا به إلى أن أصبح عميدا للمعهد، كما عمل بالتلفزيون والسينما والمسرح.