ندى بسيوني تحكي قصة زواجها وانفصالها من سناء شافع

روت الفنانة ندى بسيوني، قصة زواجها وانفصالها من الفنان سناء شافع، قائلة: إنها تزوجت مرتين، الأولى مع الفنان سناء وأنجبت ابنتها "مايا"، ثم انفصلا، وبعدها بعامين أو ثلاثة تزوجت من المخرج الراحل شريف يحيى.

وأضافت "ندى"، خلال لقاء سابق في عام 2017 ببرنامج "صح النوم"، المذاع على شاشة قناة "إل تي سي"، أنها تزوجت الفنان سناء شافع وهي في 3 كلية، إذ إنه كان أستاذا في المسرح، مؤكدة أنها ليس لديها فكرة حول ما قيل بتعاطيه "الهيروين"، ولكن تعرف أنه شخص واستاذ رائع.

وأشارت إلى أن عدم التوافق بينهما يمكن أن يكون سبب انفصالهما، نظرا لفارق السن الكبير بينهما، "طبيعي إن طالبة بتبقى مبهورة باستاذها، وبعد كده الموضوع قسمة ونصيب"، كما أنها لا تعرف مدى صحة المعلومة المتداولة بأنه تزوج 9 مرات.

وأعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان سناء شافع، منذ قليل، بأحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض.

يذكر أن سناء شافع دخل العناية المركزة منذ عدة أيام بعد تعرضه لآلام في الرئة.