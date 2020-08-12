رانيا يوسف ناعية سناء شافع: ربنا يلهم أهله الصبر والسلوان

نعت الفنانة رانيا يوسف، الفنان سناء شافع، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وكتبت رانيا عبر تويتر: "رحم الله الفنان سناء شافع، وتغمده برحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

توفى منذ قليل، الفنان سناء شافع، بأحد مستشفيات القاهرة وتحديدا بمنطقة الدقيسناء شافع، هو ممثل ومخرج مسرحي وأستاذ أكاديمي مصري، ولد في قرية موشا بمحافظة أسيوط بصعيد مصر، مكث بقريته قرابة 8 سنوات، قبل أن ينتقل إلى القاهرة مع والده الذي كان من علماء الأزهر الشريف.

وعاش بحي الجمالية ثم حدائق القبة، جذبه الفن والتحق بفرق الهواه بشارع عماد الدين، إلى أن سار بمشوار الدراسة الأكاديمية، حتى تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل مدرسًا به إلى أن أصبح عميدا للمعهد، كما عمل بالتلفزيون والسينما والمسرح.