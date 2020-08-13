تنسيقية شباب الأحزاب: مصر ستكون مرجعية انتخابية للعديد من دول العالم

أكد أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أننا أمام مشهد سياسي فريد من نوعه ومتعدد الأوجه وشارك في إنجاحه كل مكونات الدولة المصرية من مواطنين ومؤسسات.

وقال مقلد خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن الدولة المصرية تعتبر الأولى التي تجري استحقاقا دستوريا في ظل جائحة كورونا، معتبرًا أنها ستكون مرجعية للعديد من دول العالم.

وأوضح مقلد أن كافة مؤسسات الدولة حدث تناغم بينهم وأن القضاة حفظوا حق المواطن في الادلاء بصوته وسط تأمين من القوات المسلحة والشرطة مشيدًا بدور وزارة الصحة وإدارة الطب الوقائي والتي عملت على حفظ سلامة وصحة المواطنين.

وأشار مقلد إلى أنهم أجروا استحقاقا دستوريا حافظنا به على حقين أصيلين للمواطن المصري وهم حقه في مباشرة حقوقه السياسية واختيار من ينوب عنه والحفاظ عليه من خلال الإجراءات الوقائية مشيرًا أن ذلك ساعد على تشجيع المواطنين للنزول للانتخابات.

وأوضح أن تنسيقية شباب الأحزاب شاركت بعدد من المرشحين في انتخابات الشيوخ واستندت للكفأة والتأهيل لشغل هذا الموقع.

وأكد أن الدولة عملت على تأهيل الشباب وتمكينهم سياسيا واقتصاديًا عن طريق المشروعات التي قامت بها الدولة وشهدت توفير فرص عمل لمئات الآلاف من الشباب.